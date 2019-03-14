不接受一國兩制！ 蔡英文：用選票讓對岸知道

2019-03-14 21:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化立委補選進入倒數階段，總統蔡英文今晚在候選人黃振彥的和美造勢晚會時強調，習近平說要統一台灣，就是一國兩制的台灣方案，但台灣人絕不接受一國兩制，因為台灣人要堅持底線守護國家，讓世世代代台灣人，都可以自己決定自己的生活方式與民主！

蔡英文表示，中國對香港就是一國兩制，現在香港人很羨慕台灣的民主，因此，這次立委補選對民進黨來說，只要國會多一席、力量就會多一分，就可以守護台灣、守護國家主權、發展經濟，台灣人要用選票，讓對岸的人知道，台灣全力守護自己主權的堅強意志。

蔡英文表示，這次立委補選辛苦的原因，是因為黃振彥是個樸實的人，不會膨風，但黃振彥實實在在做事，接任鹿港鎮長時的鎮庫是2.7億，卸任時鎮庫結餘7億元，這真是一件很厲害的事情。

和美長期是國民黨的鐵票區，也是民進黨的艱困選區，今天也是蔡英文第一次在和美站台，宣誓立委補選爭取勝選的決心，全場氣氛高昂。

民進黨秘書長羅文嘉也說，民進黨跟國民黨的競爭，已經不只是為了政黨輪替，而是要守住台灣的民主政治，因為現在要對抗的是國民黨加上共產黨，他要反問國民黨，敢不敢對習近平說「我們不要一國兩制？」

黃振彥強調，他當鹿港鎮長推出「鹿港小吃宴」，年年寫下秒殺紀錄，也推出夜間龍舟，吸引更多人潮，他有成功的鹿港行政經驗，進入國會可以幫彰化爭取更多的建設與經費。

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