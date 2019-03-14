「鮮肉市長」北上輔選 林智堅：余天是正港台灣男子漢

2019-03-14 17:25

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區立委補選倒數2天，面對前一天對手大打「美女牌」，民進黨候選人余天今天也請到高人氣的新竹市長林智堅來站台。林智堅說，看余天已經「燒聲」仍笑臉迎人，就知道是正港台灣男子漢、是台灣精神的展現，拜託三重鄉親把票投給余天。

林智堅今天特地北上輔選，他說，自己從小就聽余天的歌長大，是余天的頭號粉絲，他也說，余天是新竹人，也是新竹之光，更是華人界、演藝界的大哥大。在一旁的余天則笑說，「我出道的時候，林智堅還不知道在哪裡。」

林智堅說，余天以歌手出道，白手起家的故事令人感動，代表的就是一種「台灣精神」，更大誇他是「正港台灣男子漢」。他說，民進黨的人選舉時都有受到余天的支持，自己今天來到三重，要拜託所有鄉親，一定要站出來讓余天當選。

被媒體問到昨天國民黨候選人鄭世維才請到高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，引發暴動，綠營今天就請來「鮮肉市長」林智堅，是否有較勁的意味？余天則笑稱，「你們覺得他（林智堅）這把年紀還算鮮肉嗎」？

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