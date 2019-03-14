補選打「恐嚇牌」卓榮泰：拿兩岸議題迫使屈膝投票才是恐嚇

2019-03-14 09:49

〔記者周湘芸／新北報導〕前行政院長賴清德日前表示「民進黨台南市若輸，中國將更大膽對台進行各種併吞」，遭外界認為是大打「恐嚇牌」。對此，民進黨主席卓榮泰今表示，「一個中國、一國兩制及和平協議」都是對台灣明顯有威脅性的，反倒是拿這件事情來威逼台灣，在投票行為上迫使我們屈膝的那才是恐嚇。

卓榮泰今早陪同新北市第3選區（三重）立委補選、民進黨候選人余天掃街拜票，針對外界指綠營在立委補選狂打「恐嚇牌」，他說，在政治選舉中，既使是經濟的招牌，包括賣水果、賣農產等，哪一件後面不是政治力在操作，況且當前「一個中國、一國兩制及和平協議」都是被具體提出的事實，且都是對台灣明顯有威脅性的，不是恐嚇，反倒是拿這件事情來威逼台灣，在投票行為上迫使我們屈膝的那才是恐嚇。

此外，談到近日業界盛傳中國OTT串流影音服務包括騰訊、優酷等將進軍台灣，卓榮泰也再次重申，無論是任何議題，哪一件不是政治的考量、不是政治立場？OTT文化事業入侵台灣要左右整個人心的思想，這個長期以來都是，所以也希望余天未來有機會能組織更多演藝界、藝能圈的朋友來抗拒，但最重要的還是思想自立，把自己的事業發展起來，這點希望余天能負起這樣的責任。

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