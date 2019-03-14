韓冰輔選鄭世維引暴動 余天：我聽到很多攤商在抱怨

2019-03-14 08:28

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選倒數2天，民進黨候選人余天今早請到民進黨主席卓榮泰來站台拜票，談到昨天對手陣營請來高雄市長韓國瑜女兒韓冰掃街引發暴動，他則表示，「我也聽到很多攤販在抱怨。」像這種選舉，不宜人太多，稍微低調一點，不會影響到別人做生意。

隨著三重立委補選選情逐漸白熱化，卓榮泰今早也來替余天站台，他指出，選舉到了當然大家都必須要一鼓作氣，早上看到余天面帶笑容、精神飽滿，可見他到最後戰力十足；同樣的狀況昨天也看到台南立委補選候選人郭國文，他臉上也開始有更大的笑容了，可見台南的選情也正在全力向上中；至於彰化則是一直把它列為非常有機會勝選的選區。

他說道，余天今天一早到這邊算是最接地氣的，這裡的人氣跟民氣才是真實的，因為這邊才是在地的、最可貴的。

此外，面對昨天國民黨候選人鄭世維找來韓冰引發三和夜市人潮爆滿情形，余天則表示，韓冰就好像1位明星，尤其是三重的鄉親只在電視上看過他，沒看過他本人，大家都是好奇，自己也沒見過他，所以才會這麼騷動。但同時也聽到很多攤販在抱怨，像這種選舉，不宜人太多，稍微低調一點，才不會影響到別人做生意，看他們昨天一下就走了，也是怕騷擾到攤商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/