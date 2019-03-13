中國OTT大舉攻台 學者：意圖影響台灣2020大選

2019-03-13 22:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕在2020年台灣總統大選前，中國OTT（影音串流平台）大舉攻台！據了解，「騰訊視頻」將循「愛奇藝」模式，5月來台「落地」，台灣代理商已在台北101大樓租用辦公室，大舉招兵買馬，至於「優酷視頻」也將在今年內登台，國家通訊傳播委員會（NCC）15日將召集相關部會研商。

東華大學教授施正鋒表示，中國網路視頻業者披著自由經濟市場的外衣，背後卻是中國黨政軍操控，挾帶政治目的來台成立，意圖影響台灣的選舉、政治與收視的年輕族群。而台灣竟有「買辦」、代理人與對岸裡應外合，讓他們如入無人之境，難道政府不能處理台灣的「人頭」、「買辦」嗎？

據了解，中國廣電總局已下令要求所有OTT業者「出海」，向全球華人乃至外國人傳遞中華文化、宣揚國威、「講好的中國故事」，台灣是中國OTT海外首選、也是最重要一站。

事實上，愛奇藝在2016年申請來台設立公司，遭經濟部投審會駁回，認為非屬現行開放的中資來台許可項目，且有「兩岸人民關係條例」的「政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全」的疑慮。

愛奇藝雖未被許可登台，卻利用台灣法律漏洞，架設「愛奇藝台灣站」照常營運，這3年來在台業務透過台灣代理商「歐銻銻」代為經銷、宣傳等。業者透露，愛奇藝雖號稱伺服器主機設在海外與中國，不在台灣，「但絕不可能不租用台灣的CDN（內容傳遞網路）伺服器，來串流影音、加快傳輸速度。」

業者批評，「愛奇藝遊走法律灰色地帶，政府長期睜一隻眼、閉一隻眼，以致讓其在台代理商規模已達上百人，而騰訊還要複製愛奇藝模式，接著優酷、土豆也跟著來，政府難道還要繼續放任？」

騰訊是中國最大網路公司，向來被認為協助中國政府監控人民的幫凶，「騰訊視頻」屬旗下「網路媒體事業群」。中國流亡富商郭文貴去年底曾爆料指出，騰訊是「軍企」；網路也流傳騰訊董事局主席馬化騰去年6月穿著紅軍軍服出現在延安上思想課程的照片。

中國黨政軍入股騰訊傳聞已久，不過，共產黨早已深入，根據廣東省委旗下《南方》雜誌2017年曾披露，騰訊黨委下設12個黨總支部和116個黨支部，黨員超過7000人。業者分析，騰訊來台後恐比愛奇藝更加政治化，「他們不是以賺錢無目，而是宣揚中國的文化與執行官方的統戰政策」。

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