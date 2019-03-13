無視中國欲併台！馬模仿阿扁開嘲諷 綠委批：虧馬還當過總統

2019-03-13 15:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對民進黨指若立委補選再失利，中國恐加速併吞台灣，前總統馬英九今日受訪用台灣國語模仿阿扁口吻說，「有這麼嚴重嗎？」對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，面對中國要併吞台灣，進一步消滅中華民國，馬英九還用輕蔑態度看待，虧他還當過中華民國總統。

賴瑞隆表示，馬英九對台灣最大傷害是執政8年門戶洞開，讓中國堂而皇之不斷介入台灣，對中資媒體及人員入台完全沒有設防，無視有一個動用大量資金、人力、網路、假訊息要來併吞台灣的中國。

賴瑞隆指出，因為馬英九什麼都沒有做，台灣這兩年就大量被中國統戰訊息操控，還有統促黨在台不斷滋事及介入政治活動，馬更讓民眾誤信九二共識是一中各表，但事實證明九二共識就是一國兩制，就是淪為被統一。

「馬英九讓台灣走向麻痺、危險狀態！」賴瑞隆提及，現在中華民國面臨要被中華人民共和國併吞的危機，未來後代子孫的自由權利也恐被限縮，台灣自由、民主也快不見了，馬英九今天還在那講說「有這麼嚴重嗎？」

賴瑞隆批評，只要去看媒體、網路假訊息就可以知道中國介入程度之深，已經滲透到各層面，台灣現在正處於危險狀態，馬英九是擔任過總統的人還可以用這種輕蔑態度，大家絕對無法認同。

他強調，即便大家對台灣未來走向意見不一，面對中華民國要被中國消滅，中國要併吞台灣這件事須嚴肅面對，絕對沒有戲謔嘻笑空間，因為這攸關國家生存危機。

他質疑，馬英九是當過總統的國家領導人，難道會不清楚中國在軍事、政治上恐嚇台灣嚴重性，不僅當初未能有效防治，現在蔡政府正努力在防堵補強，美國、澳洲許多國家也在防堵中國，馬卻在那嘲諷輕蔑說「有這麼嚴重嗎」，已經是嚴重失格。

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