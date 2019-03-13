馬質疑中國併台灣「有那麼嚴重嗎？」賴清德批枉當過總統

2019-03-13 15:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕前行政院長賴清德近日表示，民進黨立委補選若輸，中國將更大膽併吞台灣，前總統馬英九質疑「有這麼嚴重嗎？」賴清德今天下午為民進黨新北市第三選區（三重）立委補選候選人余天站台，受訪時砲轟馬英九，如果當過總統的人，都不知道習近平的「習5點」對台灣的壓力、衝擊，枉費當過台灣的總統。

賴清德表示，大家都很清楚馬前總統的兩岸路線，但他擔任總統時，中國也沒有給台灣「多大的經濟優惠」，經濟處境甚至比這2年還要困難，也就是說，中國並不是萬靈丹，台灣必須獨力自主扶持自己的產業。

賴清德說，除非習近平講的不是事實，那就沒有恐嚇之說，也沒有小題大作之嫌，應看清目前台灣的局勢，不要掉以輕心、漫不經心。

賴清德沉重表示，台灣必須獨立自主扶持自己的產業，台灣只有透過創新，發展工業4.0，未來才有機會，如果自己不獨立自主，只期待中國施以小惠，台灣不可能有好發展。

賴清德說，習五條講得非常明白，九二共識沒有一中各表的機會，就是一中原則，未來台灣只有一國兩制這條路。面對習五條的施壓，卻看到國民黨大咖競相提出簽訂和平協議，中國跟西藏50多年前簽過和平協議，中國照樣鎮壓西藏、血洗西藏，很多喇嘛因此犧牲、流亡海外，所以希望大家支持台灣的民主。

賴清德說，立法委員有肩負國家層次的意義，台灣不要當第二個香港，也不要當第二個西藏。

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