綠輸立委補選中國將併吞 馬模仿阿扁嘲諷

2019-03-13 14:05

〔記者陳昀／台北報導〕4席區域立委補選投票在即，前行政院長賴清德輔選時曾疾呼，若民進黨再輸，中國將更大膽併吞台灣；前總統馬英九今天受訪時引前總統陳水扁名言，還用台灣國語嘲諷：「有這麼嚴重嗎？」

馬英九下午出席房地產業者40週年慶祝大會，離開前媒體問及「民進黨指若立委補選再失利，中國恐加速併吞台灣」，馬英九回應，沒有這麼嚴重，還一時興起模仿阿扁，戲謔地邊走邊用台灣國語說：「有這麼嚴重嗎？」

媒體追問是否認為民進黨在打恐嚇牌、是否贊同國民黨總統初選、徵召二選一，他都沒有停下腳步，直接搖手離去。

1994年趙少康在與陳水扁競逐台北市長時，選戰主軸是「中華民國保衛戰」與「新秩序」，陳水扁曾在電視政見辯論會上質疑「有這麼嚴重嗎？」後來的市政廣告也持續使用這句話，進而成為陳水扁的名言之一。

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