逼黨中央徵召韓國瑜 王欣儀：不然許多基層可能轉挺柯文哲

2019-03-13 13:59

〔記者施曉光／台北報導〕藍營眾多「太陽」積極爭取競逐2020大選門票，但基層擁戴高雄市長韓國瑜參選總統的聲浪也愈來愈大，國民黨台北市議員王欣儀在今天下午國民黨召開中常會前，率領10多位黨代表及青年在中央黨部外發起所謂號召「＃徵召韓國瑜全台發大財」、「灌爆KMT臉書」的留言活動，並聲明強調如果明年不是韓國瑜參選總統，許多藍營基層就可能放棄投票權利，轉向支持台北市長柯文哲，藉此迫使黨中央直接徵召韓國瑜參選總統。

王欣儀表示，目前基層徵召韓國瑜選總統的民意聲浪已經勢不可擋，但近日有媒體斷章取義、捕風捉影，把韓國瑜的原意曲解成做好、做滿4年高雄市長任期，刻意製造話題，造成外界誤會，國民黨中央在民意如此高漲的時刻，仍然漠視基層挺韓聲音，使得基層焦慮愈發嚴重，她呼籲大家勇敢站出來，展現集體力量。

她強調，民眾反映唯有韓國瑜才能帶領國民黨重返執政，如果明年不是韓國瑜參選總統，就可能放棄投票權利，甚至轉向柯文哲，因此希望國民黨中央能感受民意聲浪，要求推派絕對能夠勝選的韓國瑜。

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