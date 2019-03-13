藍媒稱石虎兇猛不如貓熊可愛 呱吉：台灣最噁心的媒體

2019-03-13 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前高雄觀光局長潘恆旭曾稱中國將送兩隻熊貓給高雄，卻被中國人大代表打臉僅是個人意見，並不是真的要送。同時有媒體將台灣石虎、黑熊與中國貓熊做對比，稱前者兇猛具攻擊性，後者可愛程度超出一大截，引起網友不滿。對此台北市議員「呱吉」邱威傑則怒批：「中天不愧是台灣最噁心的媒體」。

據《中天新聞》報導，有網友酸養貓熊「花的比賺得多」，卻忽視貓熊可能帶來的龐大商機，因為比起石虎與黑熊等具有凶猛外表及攻擊性的動物，貓熊的可愛程度可是超出一大截，不但沒有攻擊性，爬行、懶洋洋吃竹子的畫面，看了超療癒。加上貓熊在園區內不會躲起來或亂跑，不少民眾坦言來動物園最想看的就是貓熊。

對此，邱威傑今（13）日於臉書發文，怒批：「中天說石虎兇猛具攻擊性，不如熊貓可愛，不愧是台灣最噁心的媒體」。而許多網友也對此篇報導不以為意：「熊貓具有攻擊性，有攻擊人的紀錄」、「國外的月亮比較圓的概念，真的不要臉連自家的保育類都歧視了」、「這樣下去會不會有韓粉出征石虎跟台灣黑熊」。

不過，對於邱威傑的發言，也有網友有不同意見：「應該修正成最噁心媒體之一」。

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