不滿這句話太酸 南市藍營議員正式向黃偉哲宣戰

2019-03-13 13:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團議員昨天昨率「房衫軍」赴南市府抗議調漲房屋稅，要求市府立即凍漲房屋稅，台南市長黃偉哲說明他只能依法行政，反批「裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽」。國民黨團今天中午召開記者會，批評黃偉哲沒凍漲房屋稅，還酸言酸語，他們決定正式對黃偉哲宣戰。

黃偉哲昨天面對藍營發動「房衫軍」抗議一事回應說，財政部公文很明白回函市府，在未滿3年內，已公告的房屋稅不能重新評定，市府已清楚跟議員說明，但仍有少數人執意抗爭，「正所謂裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽」，藉勢藉端聚眾抗議，不僅混淆市民的視聽，更懷疑有選舉的動機。

國民黨團10餘名議員今天召開記者會，多位議員對「裝睡叫不醒，硬拗講不聽」這句話很有意見，批評黃偉哲毫無誠信，根是騙票，選上不負責。

國民黨團書記長蔡育輝表示，黃市長說的話很酸，本來覺得他也很誠懇，現在國民黨團正式和黃偉哲宣戰，他手上握有黃選舉申報不實的證據，提醒黃要做好。

蔡育輝說，他們也不希望政治口水，希望互相尊重，但黃市長就是講不聽。黃還說他們昨天抗議活動有毀損公物，如果不對此道歉，他們將不惜提告。

議員王家貞等人則表示，到底是誰在裝睡？如果一意孤行，「房衫軍」不會只是一次而已。他們是要求凍漲，而非針對未來，並呼籲316立委補選支持謝龍介。

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