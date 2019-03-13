藍營「三帥」彰化合體！喊出「挺帥的」

2019-03-13 11:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕藍營「三帥」今天在彰化合體！國民黨立院黨團總召江啟臣、立委蔣萬安「雙帥」，今天來到鹿港，力挺彰化立委補選候選人柯呈枋，當場喊出，這一席立委挺「帥」的！

江啟臣、蔣萬安今天到鹿港第一市場，陪著柯呈枋拜票掃街；江啟臣說，立院需要年輕世代，他們3人都是「六年級生」，「雙帥」挺「這一帥」，上次彰化縣長「挺美的」王惠美，這一席的立委就要挺「帥」的。

蔣萬安強調，這次立委補選所有的候選人，就是這位比他還要帥，又看起來比他還年輕」，希望這一帥能夠勝選來加入立院。

柯呈枋表示，這次補選希望延續「挺美的」勢力，來「挺柯」，這次邀請立院兩大「型男」合體，希望他也可以成為立院「第三帥」。

而藍營「三帥」今天合體，到底誰比較帥？江啟臣笑說，都很帥，所以才會叫「三帥」！

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/