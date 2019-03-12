偽造文書借錢砸1900萬供養女法師 法務部前科長遭彈劾

2019-03-12 21:50

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部矯正署前科長張聖照因迷信宗教，於擔任矯正學校副校長期間，砸下1900萬元供養「觀音心法」道場女法師，衍生債務問題，為掩飾債信不佳，多次偽造不實薪轉存摺、薪資單等向地下錢莊借款，並以不法經驗協助友人借貸；監察院今天通過監察委員蔡崇義、林雅鋒所提彈劾案，移送公務員懲戒委員會審理。

彈劾案文指出，張聖照於2014年1月至2016年7月間擔任明陽中學副校長，另於2016年7月至2018年1月間擔任誠正中學副校長；張女於2008年間，認識「觀音心法」道場負責人顏伶軒，認為顏女成功協助她解決感情問題，而於2010年12月至2015年3月間，陸續奉獻1900萬餘元。

監委表示，張聖照奉獻金額遠超過自身財力，除了抵押母親名下房產借款，並於擔任明陽中學副校長期間，向地下錢莊借款，導致負債累累，迫於還款壓力，卻因薪資遭強制扣款而債信不佳，為了順利通過地下錢莊借貸審核，竟於擔任明陽中學及誠正中學副校長等職務期間鋌而走險，多次偽造文書。

此外，張女另涉嫌不當協助友人向地下錢莊借貸，言行失檢，違反公務員服務法規定，其刑事責任部分，已經橋頭地檢署及新北地檢署偵結提起公訴。

監委統計，張聖照於2015年6月2016年9月間，透過代辦業者偽造不實交易明細的薪轉存摺、偽造友人職員識別證及銓敘部審定函，以及傳授友人不法經驗等方式，至少向地下錢莊借貸逾160萬元，涉有刑事責任及行政違失。

監委指出，張女於監察院約詢時，已坦承偽造文書及協助友人向地下錢莊借貸，明陽中學及誠正中學為法務部矯正署轄屬矯正學校，張女身為副校長，本當謹言慎行，以身作則，竟多次偽造文書，違法事證明確，情節重大，已嚴重損害機關信譽，故提案彈劾，移送公務員懲戒委員會審理。

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