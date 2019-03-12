「被當作神的禿頭走了」會怎樣？ 顏擇雅：從彩色變成黑白

2019-03-12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕1975年4月5日前總統蔣中正去世時，台灣尚處戒嚴體制，所有的娛樂也因此遭禁。作家顏擇雅當時年僅8歲，每晚都追連續劇《聖劍千秋》，她在臉書上憶當年時表示，「一位被當作神的禿頭走了」，所有的娛樂節目遭到停播，「從彩色變成黑白」。作家管仁健笑稱顏擇雅「不夠『電視兒童』」，隨即開始憶起當時台灣電視劇的發展變化，流露出濃厚的時光感。

顏擇雅表示，和小朋友聊正在競選新北市三重選區立委的余天時，發現很多人不知余天有首經典歌曲〈劍膽琴心〉。她說，每當重聽這首歌，思緒就被拉回到1975年的春天，彼時每晚8點，她追著金馬影后李麗華主演的《聖劍千秋》，追得「如癡如醉」，但是，1975年4月5日這一天，「突然，一位被當作神的禿頭走了，所有綜藝節目還有連續劇都馬上停播，電視從彩色變成黑白，《聖劍千秋》也沒了。」李麗華也息影赴美，顏擇雅說，「李麗華離開台灣的新聞讓我心碎」。

管仁健到顏擇雅的臉書留言笑稱：「哈哈！你還不夠『電視兒童』，只說對了前半段。」管仁健講古時說到，當時台視為了對抗收視率的常勝軍華視，1975年3月重金禮聘李麗華，自美來台60天，主演武俠劇《聖劍千秋》，然而才沒拍幾集，就碰上了「老蔣駕崩」，由於李麗華片酬高，在台時間短，「搶拍了半天，又因『國喪』不能播，這可急壞了台視高層。」

管仁健表示，蔣經國擔心國喪太長，影響經濟，就宣布4月16日蔣中正的遺體移靈慈湖後，娛樂事業就能恢復營業，不過當時「老三台高層都是高官空降，不敢造次，八點檔連續劇仍不敢復播」。直到5月1日，華視搶著復播《保鑣》，而台視也在當天宣布復播《聖劍千秋》，並且延長播出時間為90分鐘。

由於「老蔣駕崩還未滿月」，管仁健表示，「小蔣這邊在寫《梅台思親》與《守父靈一月記》，電視那頭卻依然每晚打打殺殺，叫囂胡鬧，不但引起輿論譁然，據說也觸怒了小蔣」，「結果兩台鬥了一個月，忽然華視宣布《保鑣》將在6月25日播出完結篇，台視也宣布《聖劍千秋》不延長劇情，一夜之間，台灣的電視又重回國喪時期。」

眾多網友也在臉書上留言表示，「我小六時候，神的兒子也走了，結果不但電視變黑的，連畢業旅行都取消了。所以我詛咒他...，偷偷的。後來發現詛咒他的人原來很多，哈哈」，「我唸幼稚園大班，都被園方帶去鎮公所的禮堂給那個禿頭鞠躬」。有網友表示，「這是我們這一代經驗」。另外，也有人留言，『被當作神的禿頭』讓他以為是指「某位目前選總統呼聲最高的某市長」，令許多網友回以「笑臉」貼圖。

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