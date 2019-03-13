堅稱藝術節沒有遲到！韓國瑜嘆行程太滿 又被網友噓爆

2019-03-13 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜10日出席「高雄春天藝術節」活動，遭網友控訴「遲到還作秀」！韓國瑜則說，自己當天差不多是準時到達的，「這些酸言酸語太多了」，還嘆氣說要見他的團體太多，已經讓他分身乏術了。不過，這樣的說法立刻又遭到網友砲轟。

有網友爆料，韓國瑜出席高雄春天藝術節活動，不但遲到，還帶一堆記者高調進場擋住視線，而且現場影片播了幾分鐘後突然中斷，等到韓國瑜等人入場後竟從頭播放。對此，韓國瑜昨天（12日）澄清，自己出席春天藝術節沒有遲到，差不多是準時到達的，還說「這些酸言酸語太多了」；市府也澄清，影片是出現訊號異常才會重新播放，跟韓國瑜沒有關係。

而面對媒體追問，是不是行程排太滿，才會造成許多活動來不及？韓國瑜回應說，現在要來高雄拜訪的團體、企業非常多，已經去量化很多，盡可能把它緊密安排了，但自己現在已經分身乏術了。

對於韓國瑜的回應，有網友怒轟，「行程滿就不要去阿，免得影響別人看表演」、「那你去忙啊，跑去鬧人家音樂會做啥？」「要有時間觀念好嗎？這是做人的家基本到理」、「做錯事，道歉就好，每次都理由一堆」、「這麼委屈 可以不去啊！」、「遲到就遲到，那麼多理由幹嘛」。

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