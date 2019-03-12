補選「風波」！紀慶堂宣傳車竟有綠營議員名字 原來是…

2019-03-12 19:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕蛤！這是看錯了嗎？無黨籍彰化縣第一選區立委補選候選人紀慶堂的宣傳車，竟然看得到民進黨議員陳秀寶的名字，紀慶堂今天說，因為他的家族與陳秀寶家族有兩代交情，素人參選，才向陳家商借宣傳車，連日風雨把他的布條吹落，才露出陳秀寶的名字。

紀慶堂宣傳車近來都在鹿港、和美一帶跑，但眼尖的人馬上發現，打著「超越藍綠」的紀慶堂，宣傳車卻出現綠營議員陳秀寶的字樣，引發熱議。

對此，紀慶堂解釋，他是為了公益參選，但比較沒有資源，所以才跟有兩代交情的陳家借車，本來有把陳秀寶的字樣貼起來，但風大被吹落，他的參選就是超越藍綠，這點要跟陳秀寶道歉。

陳秀寶說，今天她接到很多支持者的電話，都在詢問街頭看到她的宣傳車一事，當初家族要借車給紀慶堂，因為她是紀媽媽的乾女兒，有交待要把她的名字給遮起來。

陳秀寶強調，她會請紀慶堂趕快把她的名字給遮起來，因為這是他的選舉，這樣宣傳車露出她的名字，會造成混淆，也會模糊焦點。

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