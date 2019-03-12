中國欲統一台灣 蘇揆：任何敵國來犯絕對要他付出代價

2019-03-12 15:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國欲以「一國兩制」統一台灣、消滅我國主權，民進黨立委鄭寶清今日在立法院質詢國安議題，行政院長蘇貞昌答詢強調，任何敵國來犯絕對要他付出代價。

蘇揆表示，執政黨以守護台灣主權、福國利民為主要政策，台灣是一個自由民主國家，這自由民主得來不易，世界上唯一說不放棄武力攻台的就是中國。

蘇揆指出，為了維護台灣民主、自由的國家，絕對要捍衛自由民主，要做好萬全準備，任何敵國來犯絕對要他付出代價，為求和平只有做戰爭準備，若歌舞昇平，誤以為敵一定不來，那敵必犯我。

蘇揆提及，台灣任何防衛力量都不是為了主動攻擊，任何人要打台灣都要付出重大代價，侵害再小的國家，只要這國家有決心捍衛自己，要來侵犯的那個國家都撐不久。

蘇揆表示，英國首相邱吉爾當年講的是抵抗決心，那時法國已經投降，英國仍然堅持奮戰到底，到山上還要繼續跟你打，意思是有防衛的決心。

蘇揆認為，台灣要從海上防守，打到山上也要防守，打到街道更要防守，不是說要主動去打別人。

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