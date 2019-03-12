統媒臉書誇共機太帥了 網友罵翻：你們稱讚敵機有病嗎？

2019-03-12 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日部分統媒報導經常惹議，其過度親中立場引發網路不滿，昨又一篇臉書推文惹怒網友，其臉書小編竟公然在粉絲團上大讚共機，稱「轟6J 看起來也太帥了」，遭網友痛批後急刪文。

《中時電子報》昨（11日）晚刊登一則〈中共海軍新版轟6J亮相 護南海反航母利器〉新聞，報導指出中共轟-6J轟炸機可成為打擊美軍航母的利器，而《中時電子報》臉書粉絲團也分享此報導，不料粉絲團小編竟公然大讚敵機，稱「轟6J 看起來也太帥了」，立刻惹火網友。

網友紛紛痛批：「到底要甚麼樣腦袋的賣國賊才會去稱讚敵人的軍隊啊」、「這會用來打台灣，你們還稱讚是有病嗎」、「不演啦！直接吹捧敵軍武器囉」、「情人眼裡出西施」、「舔共舔到做人的尊嚴都沒了」。

立委王定宇對此大嘆「NCC還在呼吸嗎？」，強調統媒這種行為「對中共窮兵黷武歌功頌德，『旺中集團』不像是媒體，比較像是『中共在台宣傳遊說團體』」

筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航也在臉書上酸，「要舔老共屁眼，也是言論自由啦！但不能連美感都像屎一樣啊！轟6的構型是公認的醜啊！」面對排山倒海的批評，《中時電子報》臉書粉絲團緊急將該篇推文刪除。

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