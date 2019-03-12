韓國瑜表態不選2020 周錫瑋：我努力成為最強棒

2019-03-12 11:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨天鬆口表示，「2020不在考量之內」，且4月不會領表。宣布角逐國民黨總統初選的前台北縣長周錫瑋對此表示，他會努力讓自己成為最強棒，拋出兩階段初選制度，就是要讓最強棒出線。

針對韓國瑜表態不參選總統，周錫瑋今天出席國父紀念館活動時受訪表示，太陽每天升起，民調每天都不一樣，他並引用《金剛經》經典名句「未來心不可得」，比喻未來的事情還沒到，應該把握當下，永遠只有最強棒團結，才能打贏選舉，他會努力讓自己成為最強棒。

媒體詢問，是否贊成黨內徵召韓國瑜？周錫瑋未正面答覆，他說，當初提出兩階段初選制度，用意就是第一階段參加初選的人，在沒有辦法贏過對手的情況下，才會考量是不是有其他人是最強棒，讓最強棒出來，希望保有這樣的彈性。

周錫瑋說，明天的事情我們都不知道如何演變，民進黨過去有許多市長也都講「做好做滿」，但是到了最後都不是「做好做滿」，政治上應該永遠保留一點彈性與空間，但是國民黨努力的目標，就是要團結勝選，這是他的堅持。

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