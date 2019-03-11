香蕉價崩！ 網友齊問：北農總經理是誰？

2019-03-11 20:33

〔記者顏宏駿／綜合報導〕同樣是香蕉價格崩跌，去年選舉，國民黨立委和北市議員把帳算在北農總經理吳音寧頭上，但今年則把帳算到農委會主委陳吉仲頭上，網路出現一張諷刺國民黨專搞政治鬥爭的p圖，網友紛紛問現在「北農總經理是誰」？

這張圖昨天透過臉書「鍵盤力量」專頁被po上網路，獲得許多網友共鳴，至今天傍晚已有近千名網友分享。

「香蕉跌到低點，換北農總經理不用負責？」圖中提到，po主點出2018點6月香蕉價崩，藍營要北農總經理吳音寧負責，但2019年3月，同樣香蕉價崩，卻換成陳吉仲負責。網友紛紛問說，這是什麼政治監督邏輯。

原po版主還反問大家，「請問大家，現在的北農總經理是誰？答出來有獎」。

李姓網友說，藍營傳統的鬥爭手法就是「鬼遮眼」，屏東燈會辦得成功，說成韓國瑜吸客有功，高雄旗山蕉農鳴不平，韓國瑜作無事狀，藍委還砲打農委會主委，昔日的北農總經理那麼重要，現在呢？怎麽不去監督柯市府。

陳姓網友說，藍營把吳音寧鬥垮鬥臭，北農都是自己人，如今見不得光啊！這是什麼監督標準，可恥的在野黨。

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