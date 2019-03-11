潘恆旭誇貓熊賺60億？挺韓名嘴反酸「哥吉拉來才有機會」

2019-03-11 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭昨證實，中國重慶市動物園將送兩隻貓熊給壽山動物園，預計最快2年就有一對貓熊到高雄，引發各界討論，潘恆旭誇口，接收貓熊後門票年收入可達10億元，帶動週邊至少50億元收益，浮誇說法連挺韓名嘴都看不下去，酸年收益60億「要請日本送哥吉拉來才有機會吧？」

綜合媒體報導，潘恆旭證實中國研議送貓熊給高雄，引發外界討論，有意見認為壽山動物園預算不足，加上養貓熊成本太高，根本養不起，但潘恒旭誇下海口，聲稱貓熊來高雄的門票年收入可達10億元新台幣，同時可以帶動周邊餐飲50億元以上收益。

潘恆旭浮誇說法立刻遭各方打臉，據了解，台北的貓熊門票收入最顛峰時期，才1億8000萬，另外有媒體人計算，1天1400萬才能創造50億產值，若1人願意1天花3000看熊貓，也要每6秒有一人進場。

這種吹牛說法，連挺韓名嘴也都看不下去，名嘴謝寒冰在臉書表示，木柵動物園就算在貓熊「圓仔」誔生的高峰期，年入園人數也不過420萬人次，「要達到60億的周邊效益，我看要請日本送哥吉拉來才有機會吧？」他強調飼養貓熊成本高昂是事實，高市府真的要審慎評估，不要過度樂觀，最後卻落得跟馬來西亞一樣想還貓熊的窘境。

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