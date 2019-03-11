台南立委補選》為謝龍介助選 馬英九拜廟、掃街、吃番薯

2019-03-11 14:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前總統馬英九今天前往台南為國民黨立委候選人謝龍介助選，專程到新化搶攻山區大票倉，陪同拜廟、掃街，並參訪地瓜觀光工廠，品嚐系列美食，稱許業者在產銷推廣上的用心。

台南第2選區立委補選競爭激烈，藍綠都打「總統牌」，民進黨候選人郭國文除了獲得前總統陳水扁的力挺之外，總統蔡英文今晚也將到善化輔選，謝龍介則請來馬英九助陣，力拚人氣。

馬英九與謝龍介提前抵達新化區，先到護安宮參拜，支持者熱情歡迎，爭相索取簽名，隨後以車隊掃街，向鄉親催票，最後關頭，懇請大家力挺，贏得這場選舉。

掃街時間約30分鐘，一行人轉往附近的「瓜瓜園」觀光工廠參訪，馬英九還自掏腰包1400元，購買了地瓜鬆、地瓜酒、地瓜片等產品，他笑稱「這是幫農民拚經濟」。

馬英九在護安宮時，並未談及政治相關議題，只說他虔誠地向神明祈求，希望鄉親們都能發大財；參訪觀光工廠後，則推崇業者的努力，讓人見識到地瓜的多元發展，真的很用心。

謝龍介則說，邀請馬總統前來，就是要為農民代言，一起打通路；他也表示，民進黨要懂得反省，趕快拚經濟，不要只會政治口水。

謝龍介還批評民進黨，靠鄉親的支持，才能登上廟堂，「如今卻把我們當土包子」，搞得經濟快斷氣，要用選票來翻轉台南。

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