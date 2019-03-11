中國抗議瑞典媒體「台獨文章」我政府：再次暴露蠻橫本質

2019-03-11 10:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐瑞典代表廖東周投稿瑞典電視台（SVT），闡明台灣民主，並呼籲瑞典支持台灣有意義的國際參與；但中國駐瑞典大使館竟為此文章向SVT抗議，老調重彈稱「台灣問題是中國內政」，要瑞典各界「認清台獨勢力破壞中瑞友好的險惡用心」。外交部對此表示，中國作法只是再次彰顯其打壓台灣無所不用其極的「鴨霸」，也再次暴露中國政權蠻橫的本質。

瑞典外長華爾史特龍在年度政府外交政策聲明提到，歐洲民主正面臨日益嚴重的威脅，政府將打擊此威脅，在外交政策的所有領域促進民主。廖東周為呼應華爾史特龍的外交政策與爭取國際支持，以「中國對台灣民主治理的恐懼」為題投書SVT，並在2月底獲刊登。

廖東周在投書中指出，中華人民共和國長期利用經濟實力阻絕台灣參與國際，瑞典當局和公司也屈服於中國的政治壓力，例如瑞典稅務局及航空公司更改對台灣的名稱，將台灣描述為中國的一個省。且中國施壓近來增強，中國國家主席習近平於1月提出不放棄對台動武與一國兩制等言論。

廖東周強調，台灣施行民主，和中國不同，在國際社會中做為一個獨立國家存在，是不可否認的事實。如今台灣民主正受到中國威脅，台灣2300萬人珍惜、堅定捍衛民主，也準備好為促進民主做出貢獻，呼籲瑞典支持台灣有意義地參與國際組織。

但中國駐瑞典大使館竟為此篇投書向瑞典電視台抗議。中國駐瑞典大使館3月2日發表聲明，批評瑞典電視台公然發表「駐瑞典台北代表團負責人宣揚台獨」文章，更指我國代表投書內容挑戰「一中原則」，是「嚴重的政治挑釁和欺詐」，損害中國主權和領土完整。中國駐瑞典大使館對此堅決表示反對，也對瑞典電視台「為台獨提供平台」表示強烈不滿。

中國駐瑞典大使館稱「台灣問題是中國內政」，事關中國核心利益和中國人民民族感情，也是中國與建交國發展關係最重要的政治基礎，「一中原則不容辯論」。中國表示，中方無意干涉瑞典言論自由和新聞自由，但「不能用來損害他國」，希望瑞典各界及媒體認清「台獨勢力挑釁破壞中瑞友好合作的險惡用心」。

外交部發言人李憲章今對此表示，對中國這樣「鴨霸」的做法不感意外，但也非常不以為然，因為在民主自由國家，中國還出手打壓屬於言論自由範疇的投書，再次彰顯中國「打壓台灣無所不用其極」，台灣人民完全無法接受，也再次暴露中國政權蠻橫的本質。

瑞典電視台是瑞典公共電視台，於1956年9月啟播，擁有瑞典最大的電視廣播網。

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