柯P訪美被冷落 學者：中美大戰延燒到2020台灣大選

2019-03-10 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將訪美，但不僅訪美行程疑被「降級」，慘輸桃園市長鄭文燦，全美台灣同鄉會今天發布聲明，指柯文哲「親中反美」，因其言行轉變，決議不支持、不接待柯的訪美行程。對此，台師大政研所教授范世平表示，中美大戰看來延燒到台灣明年大選。

藍綠兩黨在2020總統大選上都已鳴槍起跑，總統蔡英文日前接受美媒《CNN》訪問時，表態將競選連任2020總統，國民黨則有前新北市長朱立倫、前立法院長接連表態投入2020總統大選，而呼聲更高的高雄市長韓國瑜到目前則沒有明確表示「是否參選」，至於「白色力量」柯文哲將於3月16日至24日訪問美國，也被外界認為和選總統有關。

對此，范世平表示，目前根據國民黨的初選機制，朱立倫出線的可能性還是高於王金平與吳敦義，而韓國瑜不太可能參加初選，因為這等於挑戰恩公王金平，但要「換倫」的難度也頗高，如果朱立倫的民調僅小輸柯文哲，甚至在誤差範圍內，則朱肯定不願被換，否則黨內爭議恐不斷。

范世平提到，日前《中時》民調顯示，朱立倫已贏過柯文哲，且與韓國瑜的差距不大，看來該媒體也從「挺韓」選總統轉為「挺朱」。范世平也認為，該媒體過去「挺柯」，如今卻重批柯文哲，看來「北京不支持柯了」。

他也指出，柯文哲這次訪美明顯被冷落，規格不但輸給鄭文燦，還不如基隆市長林右昌，「看來美國會繼續出手，中美大戰延燒到台灣明年大選。」

柯文哲9天訪美行程安排日前曝光，原本預計參訪的國務院和國防部被取消，華府僅參訪國會大廈、林肯紀念堂等，與鄭文燦近日訪美時，拜會白宮國安會、國務院及國防部官員相較，層級明顯有落差。

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