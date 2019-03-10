要選立委？還是市長？黃國昌「哎喲」後透露9個字

2019-03-10 18:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕時代力量前黨主席、立委黃國昌的下一步備受外界關注，日前傳出黃國昌將參選縣市長，今天下午被問到是否會繼續投入新北市汐金萬選區立委或是有其他考量？他先「哎喲」一聲，再以9個字回應。

時代力量基隆辦公室今天成立，下午舉辦開幕茶會。新任黨主席邱顯智、秘書長陳孟秀、副秘書長魯柏君，以及立法委員黃國昌、徐永明都到場。

「明年立委選舉，基隆會推人選嗎？」記者問，邱顯智說，去年大選他們提名的陳薇仲順利當選市議員，今天在基隆成立辦公室，就是要繼續深耕基隆，這個月會成立的選舉對策會，會討論提名人選，是否讓基隆優秀子弟，在2020年投入立委選舉，還要進一步討論，仔細評估。

日前卸下黨主席的黃國昌，日前上廣播節目專訪時，被問到是否有意投入西元2022年地方首長選舉，他回稱，完全不排斥，而且相當有興趣，但現在談選區都還太早。

黃國昌目前是新北市第十二選舉區立委，但下屆競爭激烈；國民黨中央委員連勝文擬推薦台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗參選，挑戰黃國昌。安定力量聯盟主席孫繼正也提到，如果同婚專法最後三讀內容不符合期待，將慎重思考是否投入明年立委選舉，與黃國昌對決；民進黨傳出上次禮讓黃國昌的前新北市議員沈發惠，這次也將投入立委選舉。

黃國昌今天被問到是否競選連任立委，他先是一聲「哎喲」，接著說，「我到6月會跟大家講」

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