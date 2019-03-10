台南立委補選 陳昭姿促扁迷拉票、催票

2019-03-10 15:41

〔記者萬于甄／台南報導〕立委補選投票日前的黃金週，民進黨候選人郭國文今下午在新化舉辦大型造勢活動，雖天候不佳，但許多支持者仍披著雨衣到場力挺；一開場，先播放前總統陳水扁預錄的影片，隨後，由一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿助講，陳昭姿說，最好的母親節禮物，就是把阿扁還給扁媽、還給全台灣人。

陳昭姿表示，台灣最辛苦的時候已經過去，台南一直被對手說是全台最綠的地方，只要拿下這次立委補選，2020國民黨就會贏，這種事情讓她吞不下去，但卻也是事實，因為現在形勢就是這麼危險。

陳昭姿說，現在綠營最佳的特效藥就是「特赦阿扁」，也希望選民團結合作，讓大家看到扁友歸隊的威力；今年母親節最好的禮物，就是把阿扁還給扁媽、把阿扁還給全台灣人，阿扁對民進黨情深意重，若有百分之百的自由，相信對民進黨有許多助益。

陳昭姿也呼籲選民，這張票不能分散，只能投給郭國文，民進黨不能輸給真正的敵人，台南不能輸，更要好好守護在台灣人手中，希望扁迷不論風多大雨多大，也多幫忙拉票、催票。

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