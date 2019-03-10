高市引進中國貓熊恐養不起 議員籲三思

2019-03-10 14:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對中國重慶動物園有意送兩隻熊貓「融融、雄雄」給高雄壽山動物園，市議員郭建盟強調，壽山動物園整年預算才3700萬、門票收入僅1800萬，1對熊貓1年要花6756萬，就財政、政治與保育三面向看，都不是簡單的事，請韓國瑜三思！

民進黨前議長、現任議員康裕成則認為，不要被矮化為「國內運送」，不要失格的話，都支持！期盼韓國瑜能先研究華盛頓公約等相關規定，是否有其困難度？期勉韓團隊能突破國際規約，不被矮化為「國內運送」讓熊貓來高雄；免得韓團隊說出來又做不到就漏氣了。

民進黨議員郭建盟說，先就財政論，去年底，馬來西亞才因負擔重、養不起，考慮要把2012年前首相納吉訪問中國南寧時，租借10年的熊貓興興、靚靚送回中國。據馬國國家動物園統計，熊貓館門票每月收入40萬令吉，年收入約3600萬台幣，對照熊貓開銷，嚴重入不敷出。

熊貓開銷有多重？郭建盟根據媒體報導說，1年固定開銷要6756萬，熊貓館興建要9千萬至1.5億元不等，萬一生出小熊貓，1隻每兩年要60萬美金租金，萬一沒養好死掉，要50萬美金，開銷頗嚇人！

郭建盟指出，回頭看看現有86種、近650隻動物的壽山動物園，年預算約3700萬，門票收入約1800萬。撇開兩岸複雜政治問題不論，就算中國願意比照香港盈盈與樂樂案例，將壽山視為國內動物園，保育費1年只收300萬台幣，年開銷也要4056萬，不計熊貓館興建費用，壽山動物園預算須擴增至7700萬，為現有預算的2.1倍。

郭建盟強調，就政治與保育面看，依兩岸人民關係條例5-1條規定，要簽熊貓租借約，要陸委會授權，單單熊貓保育費，要以國與國的3000萬、還是國內價300萬計？要有共識恐會爭得沒完沒了，無益兩岸和諧與高雄一心拚經濟的目標。

郭建盟說，再就動物保育問題而論，將熊貓引進生長氣候不適的高雄，說穿了不過就是再多囚禁幾隻搖錢樹，來擷取觀光利益而已。

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