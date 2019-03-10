中國送貓熊給高雄？學者：與韓國瑜的關係不大

2019-03-10 13:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今傳出，中國將送兩隻熊貓給高雄壽山動物園，高雄市觀光局長潘恆旭證實，政府將成立熊貓小組，準備迎接「雄雄和融融！」對此，學者認為，單純是中國對民進黨政府「沒指望」，跟是不是高雄市長韓國瑜的關係不大，而照養貓熊多年的台北市立動物園則表示「祝福」。

淡江大學全球政治經濟學系教授兼系主任包正豪表示，這只是中國對民進黨政府沒指望，因為民進黨擺出對抗的姿態。他說，這就是共產黨所謂的「要團結一切可以團結的人」，因此跟是不是韓國瑜的關係不大，就算今天是民進黨執政的縣市，如果願意釋出善意，「搞不好收到的比韓國瑜更多。」

台北市立動物園今則表示「祝福」，並提及，例如澳門、新加坡等地，也是在台北之後取得照養機會，大家都會進行經驗交流，未來高雄若需要協助，給予必要的幫忙，沒有甚麼問題。

事實上，中國在2008年12月23日贈送大貓熊「團團」與「圓圓」給台北，曾經歷一番轉折。中國2006年發起貓熊命名投票，選出「團團」與「圓圓」，當時執政的民進黨政府認為太統戰，藉機「吃台灣的豆腐」，因此拒絕接受。

「團團」與「圓圓」直到國民黨執政，才在2008年來台，並在2013年7月6日生下「圓仔」；而台灣則在2011年4月16日回贈中國一對長鬃山羊與台灣梅花鹿。

大貓熊繁殖期一年僅一次，「團團」、「圓圓」目前正力拚第二胎。動物園日前表示，母貓熊圓圓陸續出現發情徵狀，3月2日達到高峰，園方分別在3月1日下午、2日上午及3日清晨為圓圓人工授精，把握最佳繁殖時機。

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