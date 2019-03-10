PK陳吉仲？ 韓國瑜再簽5億農漁產訂單銷中

2019-03-10 12:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕在農委會主委陳吉仲接連為台灣農漁產搶下外銷大單後，來自中國的江蘇文峰集團首次來到高雄，今天在高雄市長韓國瑜的見證下，與高雄市農漁會簽下5億新台幣的採購契約。

農委會主委陳吉仲繼6日與日本簽下價值4.3億台幣的香蕉外銷合約後，多間台灣水產業者7日在農委會的見證下，再與日本公司簽訂18億元合約，將台灣的水產品賣到日本，韓國瑜今天的簽約大動作，較勁意味濃厚。

根據契約內容，江蘇文峰集團同意1年內採購1億元人民幣的新鮮農產品、農產加工品及漁產品，遠東航空也與文峰集團簽下貨運包機合約若三方無異議同意續約，續約契約金額每年採購1億元人民幣。

高市農會理事長蕭漢俊說，外銷品項主要以高雄的蓮霧、芭樂、玉荷包荔、木瓜等。漁產則有石斑、鮪魚、秋刀魚漁產加工食品。

不過，這些農漁產以空運高成本銷中，賣的出去嗎？農業局解釋，空運會以高價位的新鮮水果禮盒、或活魚為主，一般的農漁產仍會以海運通路運送。

市府農業局表示，以往新鮮農產品外銷中國大多透過廈門航線，以船運送達港口後，分送至各省的水果經銷商，今年高雄增加了平潭航線，從高雄港出發到中國港口的船運時間約8～9個小時。

樂見遠航增加空運貨機，可大幅減少台灣農產品往對岸的運輸時間，更可以深入中國的內陸城市，增加銷售據點，對於台灣農產及漁產品的外銷不啻是一大福音。

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