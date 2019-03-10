強化治安 政院決增補4200警察 分發警政署及六都

2019-03-10 06:55

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於六都縣市等首長擔心今年要新增補許多警力造成地方財政沈重負擔，要求中央補助，據透露，行政院經日前跨部會會商已達成初步共識，決定今明兩年全國新增補4200名警察，主要分發到警政署與六都等地方縣市，並要各縣市依實際需要提報所需警力，經適度控管後將可減輕縣市編列警察等薪資的財政負擔。

行政院長蘇貞昌日前下達指示，要求特種店門口不能發生鬥毆，若鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長，展現拼治安決心。雖然部分六都首長認為年金改革造成警察延退盼不要進用太多警力，但也有縣市長認為負責治安維護的基層員警任務繁重，警力依舊吃緊，政院經審慎評估後，將對今明兩年要進用的警力做上述合理、適當的配置。

政院經邀集內政部、主計總處等機關數度協商，初步決定今明兩年全國要進用4200名警察，之所以一次編列兩個年度的警力，是因考量警專的學制，且新進用警力最快今年10月才會分發到地方，至於進用管道包括警大、警專與警察特考。

今明兩年全國要新增補的警力，一部分將歸警政署，另一部分則分發到全國各縣市，但主要集中在六都等都會區，其中警政署的新警力所需經費由中央負擔，至於分發到各縣市的新警力所需經費，則回歸到地方，由縣市負責編列經費。

今年2月14日，出席行政院院會的六都首長得知原擬分發到地方的警察，桃園市逾700百人、台中市逾500人、台南市逾400人、新北市逾900人，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜與台南市長黃偉哲等人都認為這將造成地方財政很大負擔，紛紛要求行政院補助經費。

政院高層表示，未來全國各縣市編列進用的新警力所需經費，若造成地方年度財政的收支差短，中央將以給地方的一般性補助款來彌平差短，不過，通常六都不致於發生收支差短的情形。

高層官員表示，未來全國各縣市會向中央提報需要多少名員警，包括六都要多少名額，內政部將與各縣市做溝通案。

據悉，內政部已透過警政署邀各縣市警察局，告知今明兩年全國總計中央與地方將進用4200名警力，盼縣市依實際需要提報所需名額，各縣市警局並已回報給該縣市首長。

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