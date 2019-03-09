台灣燈會熱潮不退 潘孟安臉書再分享「超感人」新影片

2019-03-09 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年在屏東舉辦的台灣燈會雖然已經閉幕，屏東縣長潘孟安今晚又在臉書PO出長達八分鐘的燈會紀錄片，表示這是網友們「沒看過的燈會視角」，且這部片「越深夜看，越有感觸」，許多網友看完後也紛紛感動的說「真的哭了」。

潘孟安在臉書上寫道，「八分鐘，有點長，但看完的感動，值得一輩子珍藏。」原來這八分鐘的紀錄片裡，記錄下的不僅是台灣燈會的美，更拍下了許多工作人員忙碌的身影，包含現場負責指引路線的志工、管制交通的警察和深夜裡默默維持環境的清潔人員，徹底展現出了另一種人文之美。

潘孟安說，「再次謝謝每位無名英雄用璀璨的光點亮燈會，謝謝每位遊客身歷其境共同見證，因為你們，屏東才能做到，創造屏東的榮光」，希望大家看完後都能將影片分享出去，「一起驕傲一起感動」。

影片曝光後讓許多網友都超感動，紛紛留言「真的哭了」、「向所有的工作人員致敬」、「屏東驕傲，榮耀台灣！」、「溫度藏在細節裡，謝謝你們」、「看到無人機排出Taiwan字樣時，眼淚瞬間掉下來」、「台灣有你們好幸福」、「謝謝讓我們看到美麗的台灣、美麗的屏東」、「影片做得太好了」。

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