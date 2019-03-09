堅持走進步路線 郭國文：有人複製韓流糟蹋台南

2019-03-09 22:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人謝龍介批抨綠色執政，沒有作為，罔顧百姓生計，民進黨候選人郭國文則回擊，這樣的操作方式如高雄翻版，「一手放毒、一手解毒」，又要複製「韓流」來糟蹋。

郭國文抨擊國民黨玩兩面手法，先將這城市批評得一文不值，再塑造自己成為「救世主」，企圖矇騙善良的鄉親。

郭國文認為，台南是美好的，民進黨政府在農漁業產值的提升，以及科學園區的推動等，都繳出亮眼的成績單，並非有人口中的又老又窮又悲情，他絕不會看衰，堅持走進步的路線，願與鄉親攜手打拚，共創榮景。

藍綠陣營今天決戰佳里區，前後任高雄市長都成為主角，謝龍介請來韓國瑜站台，郭國文則由陳菊陪同掃街，拉抬聲勢。

郭國文強調自己出身農家子弟，長期參與社會、勞工運動，認真打拚30年，這次轉換跑道，仍將秉持初心，全力照顧基層。

郭國文指出，第2選區涵蓋山海，也包含南科，士農工商等產業都有，他已提出諸多的相關政見，全方位發展，努力推動建設，絕不辜負鄉親的託付。

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