帥！國軍儀隊大賽 陸軍士官拋槍轉三圈半吸睛

2019-03-09 16:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日舉辦今年度「專業進階槍法團體組競賽」，包括三軍、海軍陸戰隊儀隊同場較勁，最終由空軍儀隊奪下優勝。不過，四支參賽隊伍在限定時間內盡情發揮實力，陸軍儀隊巫品毅下士還秀出一記超高難度高拋槍，讓槍在空中旋轉三圈半後落下，獲得滿堂彩。

軍方媒體「軍聞社」今日報導指出，此次儀隊槍法競賽今日上午在憲兵福西營區舉行，同時配合家屬懇親會開放，吸引近百餘位官兵家屬進營區參觀，競賽活動由三軍儀隊大隊長牛上校主持，主辦單位同時邀請各軍前儀隊隊長及資深退役官兵「回娘家」擔任評審，4支隊伍在親友與同袍的加油聲中，施展渾身解數，為團隊爭取最高榮譽。

該報導指出，每支隊伍必須在限定的7至8分鐘內完成操槍，同時指定一曲限定的民謠加入編曲，官兵們比創意巧思、比團體默契、比流暢整齊，也比操槍難度；官兵們在旋律激昂節奏明快的樂曲中，搭配充滿力道與頓點的槍法，不斷的走位與精采的花式隊形變化，也考驗各隊幹部的創意構思。而這場比賽由空軍儀隊獲得優勝，而空軍儀隊成員也在編排中，加入交際舞步，以及「小愛心手勢」，令人會心一笑。

此外，除「大人」參賽，現場也有「小小儀隊」成員受到矚目，現年7歲的向杰恩，與剛剛踏入小儀兵行列3歲的孫靖，2位小小儀兵同時現身參觀人群中，讓現場官兵家屬直呼可愛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/