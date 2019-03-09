到彰化分享燈會經驗 潘孟安：屏東人有輸不起的骨氣！

2019-03-09 13:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化以沒錢、準備時間不夠推掉明年台灣燈會主辦權，屏東縣長潘孟安今天到鹿港龍山寺分享燈會經驗；潘孟安強調，屏東財政窘困，大約一年多的籌備期又碰到大選，先天條件又不如人，但正因為屏東人有有輸不起的骨氣，台灣燈會扭轉屏東是遙遠的代名詞，翻轉變成響亮的品牌！

潘孟安表示，屏東財政不像直轄市較為寬裕，跟其他縣市差不多，為了辦今年的台灣燈會，縣庫去年編1億多元，因為停車場、道路等公共建設必須先行發包施作，在窘困的財政，有限資源下，大部分自籌款都是投入基礎建設，這確實是很艱鉅的工作。

潘孟安指出，台灣燈會除了中央經費，縣府自籌1億多，其他募款則透過宮廟、企業與民間的贊助，像是宗廟燈區，大部分都是來自宗教團體贊助興建。

至於屏東舉辦燈會的籌備時間，潘孟安強調，屏東爭取燈會爭取了2、3年，交接也都是1年左右，每個縣市都是如此，但因為去年底遇到大選，連志工要找都困難，他自己也要一邊推動縣政，一邊籌備燈會，自己要連任，還要輔選基層，有時都要把選舉拋在一邊，投入燈會準備工作。

潘孟安指出，屏東因為先天條件，環境公共運輸都不如其他縣市，但屏東人輸不起的驕傲，輸不起的骨氣，哪怕政治選舉擺在一邊，最重要的是把燈會辦得璀燦亮麗。

針對彰化推掉明年的台灣燈會，潘孟安表示，他尊重各縣市首長的決定與考量，但前彰化縣長魏明谷魏極力爭取，在爭取過程也很不順遂。

潘孟安說，屏東不論人口數或是財政上，都是邊陲的國境之南，因為難得能夠辦燈會，屏東人有輸不起的骨氣，希望讓更多人因為燈會愛上屏東，現在屏東不再是遙遠的代名詞，而是品牌，也讓屏東人有光榮感！

潘孟安今天與民進黨主席卓榮泰、前縣長魏明谷、前鹿港鎮長黃振彥等人到龍山寺參拜，有民眾看到潘孟安，大聲說出「縣長，我有去看過燈會」，還巧遇屏東縣民到鹿港來玩，屏東人開心與潘孟安合照，展現「我屏東我驕傲」的光榮。

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