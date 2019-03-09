雙子星簽約卡關 柯文哲砲轟投審會：沒人敢負責變成「千百會」

2019-03-09 11:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕投資總額高達600億元的台北雙子星開發案，原預定3月與台北市政府簽約，得標香港南海團隊被質疑有中資，經濟部投審會正在審查階段，簽約日添變數。台北市長柯文哲今日向投審會開砲，批評投審會沒有人敢做決定，公文會來會去不知道會到什麼時候，大酸投審會就像台灣一名女歌手名字一樣變成了「千百會」。

柯文哲今早參加北市首長領航共識營致詞時，分享上月出訪以色列的心得想法，稱讚以色列國家發展有策略、有計畫，扶植新創產業與教育也做得十分出色，柯滔滔不絕暢談10多分鐘在國外的所見所聞。

柯感嘆，他當台北市長最大感受，台灣有任期的選舉制度與沒有歷史觀的政治人物，造成台灣目前政治最大的問題，而且台灣幾乎沒有長期規劃，都發局曾跟他提到，以台北市全市範圍的都市計畫最後一版竟是1932年。

話鋒一轉，柯批評，過去20年來台灣文官制度被嚴重破壞，不能用科學去做決策，接著柯直接說，「現在媒體這麼多，我先放個砲」，雙子星案投審會都不敢決定，「中資是就是、不是就不是，你就講嘛」，理論上3月4日就要簽約，現在大家沒人敢決定這是不是中資，就開始「會陸委會、會外交部」，不曉得會到什麼時候，他叫這是「千百會」，以前有一個歌手叫「千百惠」。

柯續批，投審會說是不是中資，就很簡單，因為沒人敢負責。柯文哲自豪，台北市府到現在為止，最大的資產 是crdit（信用），信用最好的團隊，到現在為止，沒有會講台北市政府有貪汙，這是最大資產，2014年選舉時，電視叩應節目，都在講美河市、大巨蛋、雙子星、新生高、花博案、三中案、富邦案，怎麼這麼多案，但過去4年，一個案都沒有，他認為也不是都沒有，但不是這麼大，警察收收小紅包有，中山一派出所被逮到，大的弊案都沒有。

柯說，所有的crdit要靠所有人努力來維護，這是很大的資產，北市府最大資產就是擁有有信用的團隊，600億雙子星投資案到現在很難攻擊，因為全部公開透明，「你要打什麼」，會議紀錄全部上網，以前一大堆謠言滿天飛，到現在為止沒什麼可以批評。

柯文哲指出，現在反而是中央卡到了，投審會不敢決定是不是中資，「對我來說有什麼困難，是就是、不是就不是」，查證幾天就解決了，可是為什麼投審會不敢決定，因為當一個政府沒有信用就不敢做決定，信用是一個很重要資產，這也是北市府最大資產。

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