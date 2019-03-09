韓國瑜嘲諷「瑪麗亞」 菲國移工以流利英文批：很生氣

2019-03-09 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日赴工商協進會，有業者提議引進「菲律賓會說英語的白領人才」，韓國瑜說，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」；現任外交官劉仕傑對此到台北車站實訪菲律賓移工，一位女移工用一口流利英文表達「覺得很生氣，他在歧視我們大家」。

「青年外交官劉仕傑」臉書貼出一段訪問影片，他走訪台北車站大廳，詢問到一名來台8年的菲律賓女移工，她用相當流暢的英文表示自己從社群媒體獲悉菲律賓人遭到高雄市長韓國瑜歧視，因此感到相當生氣，「很多菲律賓人都知道了，我覺得很遺憾」。

對於韓國瑜認為從菲律賓來的人叫做「瑪麗亞」，女移工提到，「我不知道他的意圖是什麼」，推測韓國瑜是想用個名詞「泛稱」菲律賓人，「這真的很粗魯」，但自己可以理解韓國瑜身為「政治人物」所以會說出這樣的話。

劉仕傑在影片中感謝菲律賓女移工來到台灣幫助產業發展，「我們想讓更多台灣人知道，這議題多嚴肅」，他認為，菲律賓人在台灣辛勤工作卻遭受市長級的歧視言論，「身為台灣人，聽到那些言論讓我感到很丟臉，也很抱歉讓你們感到受傷或不自在」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/