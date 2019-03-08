極機密薪資大公開！網紅議員：如果手不髒的話...

2019-03-08 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員邱威傑今（8日）發布影片公開直轄市議員薪資，表示如果打算認真做事且手不髒的話，平均一年可淨賺120萬元左右，引起網友熱議。

暱稱「呱吉」的網紅議員邱威傑，現任台北市松山大安區議員，今在YouTube及臉書平台上傳《民主開箱EP8：議員到底賺多少錢啊？》影片，指出議員能拿到的費用多半要實報實銷，包括辦公室助理薪資、辦公室租金補助、文具事務用品等。

比較像薪水的費用則為法令研究費，約每個月13萬2760元、開會出席費，依規定議員須出席固定天數，一年約有5萬3900元，還有為民服務費每月2萬元，及每年春節慰勞金19萬9400元。總計下來，一年收入約257萬元。

不過收入還要扣除辦公室租金、助理設備費及其他辦公室雜支，或是由於邱威傑政見中承諾要建立公開透明的網站，需要系統開發費用等。淨年收入約120萬，「對於一般的上班族來說，算是一個還不錯的待遇」、「對於一個市議員來講，如果你打算認真做，而且手不髒的話」，邱威傑認為這並不算是一個容易賺錢的行業。

網友看完後於留言中熱議，「阿內母湯~花了上千萬選議員！根本虧本啊」、「一分析突然覺得議員薪水也不算多」、「齁！你要被議會裡的同事討厭了」、「你的議員同事在你背後他們非常火」、「我比較想知道黑暗收入」等。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/