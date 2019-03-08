藍委影片聲音放不出 蘇貞昌：就像中國不希望台灣有聲音

2019-03-08 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳超明今日質詢行政院長蘇貞昌時，播放了一段影片，希望能凸顯戰爭的威脅與可怕，但是影片卻出現技術問題，沒有辦法出現聲音。對此，蘇貞昌當下立刻回應「這就像是中國不希望台灣有聲音，中國就是只有他一個聲音，中國就是只能講統一，其他不能講」。

立委陳超明今日在立院質詢蘇貞昌時，不斷批評總統蔡英文以挑釁對岸拉抬選舉聲勢，陳超明還播放了影片，想要藉此凸顯戰爭的威脅與可怕，不過影片播出時出現技術性問題，雖然有影像，卻沒有辦法播出聲音。

此時反應快的蘇貞昌立刻幽默表示，「這就像是中國不希望台灣有聲音，中國就是只有他一個聲音，中國就是只能講統一，其他不能講」；陳超明對此則反駁，「台灣現在也只聽美國跟日本的聲音」。而在此時影片聲音突然恢復正常，陳超明也要求重新播放一次。

最後，蘇貞昌強調，正因為台灣要和平，所以才要做好戰爭準備，「只有做好戰爭準備的人，才能得到和平」；蘇也再次重申表示，台灣是個主權獨立的國家，對於「台灣是中國的一部份」的說法，他絕不同意，也絕不投降。

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