藍委引大法官指「台灣是不正常國家」 蘇揆：我很正常啊

2019-03-08 16:48

蘇反問：若非獨立國家 你怎當國會議員

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委陳超明今在立法院以兩岸議題質詢行政院長蘇貞昌，陳超明多次質疑民進黨不承認九二共識，讓兩岸無法有談判前提，蘇揆多次向對岸挑釁的言論，更是把台灣推向戰爭邊緣。陳超明說到激動處，還引述大法官說法表示，「連大法官都說台灣是不正常的國家，你也是不正常的行政院長」；蘇揆聽聞則妙答，「我很正常啊」，若台灣非獨立國家，「你（陳超明）怎麼會當國會議員、我怎麼當行政院長」，說法引起台下一片笑聲。

陳超明今雖以經濟組名義質詢行政院長，不過在半小時的質詢時間中，大多著墨兩岸議題。陳超明首先播放總統蔡英文擔任陸委會主委時的影片，強調當初蔡英文對兩岸議題的說法與現今不同，陳超明並說，蔡英文不承認九二共識，還將一國兩制扯上九二共識，質疑蔡是為了競選連任才說出如此的談話。蘇揆則否認蔡英文談話是為了競選考量。

不過在影片播放時，助理花費數分鐘仍無法順利播放影片聲音，蘇揆則在等待影片播放的期間說，「中國就是不希望台灣有聲音，中國只希望統一、其他都不能講」；陳超明聽聞則反譏，民進黨也只聽美國與日本的聲音。

陳超明接著再提及日前國民黨立委賴士葆質詢內容，蘇揆則再次重申，台灣絕對不挑釁、不會去打中國，但任何國家想侵略台灣，台灣人民絕對會保家衛國；蘇揆並說，美國也有不同政黨，但面對外國，兩黨會合作一致向外。

陳超明追問，兩岸各有堅持，遲遲無法坐下來談，民進黨要不要放棄台獨黨綱？蘇貞昌說，台灣是主權獨立國家，為了保護主權、保護人民，統一進程，他絕對不同意，蘇揆並反問陳超明，「難道因為中國強大，要併吞台灣，我們就只能接受嗎？」陳超明則主張，兩岸應該坐下來談。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/