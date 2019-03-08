接地氣！祀典武廟祈香揭匾 蔡英文要連趕4家廟宇

2019-03-08 16:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕總統蔡英文今（8）日下午到台南祀典武廟上香參拜，並為廟方準備「義風溥化」匾額主持揭匾儀式，受到民眾熱烈歡迎，直呼「總統好」！

總統蔡英文於下午3時25分左右抵達武廟，即受到民眾歡迎，她一一跟民眾握手致意後，由武廟主委林培火丶立委陳亭妃陪同上香祈福及揭匾。蔡總統搭乘座車離開時，還有不少民眾圍觀拿手機拍照，甚至有人驚呼 「我看到蔡英文了！我看到蔡英文了！她戴個眼鏡！」

蔡英文與廟方交誼閒談，停留約半小時之久後才離開。主委林培火轉述表示，他跟蔡總統建議兩件事，一件事廟埕地跟市府簽約，希望改變兩年簽1次，可以改為永久認養；另外一件事，就是武廟是國定古蹟，希望以後春丶秋祭典，能由現行市政府舉行，「升格」改為中央來主祭，蔡英文聽聞後直說「這是小事」，陳亭妃接話說「這代表總統答應了」，氣氛非常親切融洽。

出面邀請蔡總統南下揭匾的南市立委陳亭妃表示，非常感謝蔡總統安排行程，下午接連到祀典武廟、興濟宮丶西來庵、大興宮祈香參拜，其實廟方在蔡總統當選後，就已經準備好匾額期待蔡總統來揭匾，終於如願已償，也代表蔡總統非常接地氣，重視宗教文化，期許透過廟宇虔誠信仰淨化心靈。

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