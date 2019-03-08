護航韓國瑜稱「菲國英文差」 各國多益分數排名秒打臉

2019-03-08 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前一句「瑪麗亞怎麼變老師了？」引起爭議，外界紛紛痛批此言「歧視菲律賓人」；不料有媒體為了護航韓國瑜，竟引述不清楚狀況民眾的言論，稱菲律賓「英文不好」。對此，有粉專特地整理了各國多益平均分數，怒轟護航者「不要丟人現眼了」！

臉書粉專「不禮貌鄉民團」今日下午發文，表示有媒體街訪民眾，並引述不清楚實際狀況民眾的言論表示「菲律賓的英文不是很好」。對此，粉專貼出了2016年各國在多益檢定上的平均分數，只見菲律賓平均分數高達709分，遠遠超越中國、台灣、日本、香港，排名名列前茅。這樣的結果也讓粉專忍不住怒嗆「不要丟人現眼好嗎」？

對此，網友紛紛留言表示「到底哪來的自信覺得被美國殖民過的國家英文不好」、「井底之蛙、以管窺天」、「現在多少人去菲律賓學英文阿好不好，無知加岐視」、「人家菲律賓前前後後，從美屬菲律賓》菲律賓自由邦（獨立時的美屬過渡政府）》菲律賓共和國，經過100年以上使用英語為官方語言」。

此外，也有網友貼出更新後的排名，只見2017年菲律賓多益平均分數更提升到了727分，排名又在榜單更前面的位置了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/