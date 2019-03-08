公投是否和大選脫鉤 學界意見不一

2019-03-08 17:20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕去年九合一大選綁多個議題公投，衍生多項爭議，行政機關、立法院朝野政黨有意提案修法。為此，立法院民進黨團今邀請多位學者參加公聽會，討論公投制度尚缺漏之處與補救措施。不過，學者對於大選和公投是否綁一起施行，以及對於「死人連署」、「造假」情事應如何因應與處置，仍有不同看法，綠營決定，待搜集各方意見後，本月底將提相關修正草案。

去年九合一大選綁多個議題公投，造成多起選務亂象，公投命題方式也引發外界討論，對於公投是否定期舉辦，外界意見也不同。對於公投是否綁大選，輔仁大學法律學院學士後法律系助理教授姚孟昌認為，大選和公投應該要脫鉤處理，律師王展星也抱持相同看法，認為此舉有助於公投議題有更好的討論。但勤益科技大學通識中心法政組副教授周宗憲認為，假如定期採取公投，有些具急迫性的議題能否等那麼久有待商榷。

政大法律系副教授林佳和認為，參照歐洲國家經驗，他建議公投務必綁大選，否則會導致投票率每況愈下，但公投公告時間應該拉長，並充分審議。

對於連署造假或者用已亡故之人名義連署，淡江大學公行系助理教授涂予尹認為，領銜人連署是否涉及偽造簽名，是否應藉由刑法約束防範，或者如連署資料有一定比例為偽造，是否主管機關可駁回公投案，甚至使公投無效？但周宗憲表示，雖主管機關應追究責任，但假如刪除偽造連署後，仍符法定關卡，就應通過提案，否則等於變相懲罰合法參與連署的人民。

召開會議的民進黨立委李俊俋表示，預計黨團版的公投法修正草案將在月底出爐。待今天會議後，將著手擬訂黨團版，屆時行政院可能有會有版面，未來會將所有案件併案審查。

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