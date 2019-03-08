全力支持政院同婚專法 林昶佐版本決定不提案

2019-03-08 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院所提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」（同婚專法）日前在立院表決逕付二讀。時代力量立委林昶佐則提出「同性婚姻平等保障法」，獲跨黨派立委連署。但林昶佐表示，經討論後，他決定不提自己的版本，目的是為了要全力支持政院版通過，盡速讓同志朋友能有完整的保障。

林昶佐在臉書上寫道，雖然他提出的同婚法案早已完成連署，但在和同志團體討論後決定不提案，原因在於要讓政院版同婚專法能盡快進入審議程序，並在協商時表達意見，讓同志能更快「往婚姻這愛情的墳場前進」。

林昶佐強調，在這退無可退的時間點，需要的是團結一致，確保政院版不會因任何壓力下修退讓，「要落實進步價值，有人會不滿，有人會覺得不夠，但如果連一步都前進不了，那就只是一再空轉了。」

政院版同婚專法經表決後通過逕付二讀；依規定，朝野將進行為期一個月的「協商冷凍期」，由民進黨團負責召集協商，若協商無共識，最快將於下月表決三讀通過。

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