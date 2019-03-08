忘切臉書帳號自誇「立院清流」？ 沈智慧：同名同姓的粉絲

2019-03-08 11:24

〔記者陳昀／台北報導〕忘記切帳號？昨天有網友發現，國民黨立委沈智慧疑似留言自誇是「立院的一股清流」，截圖在網路上大肆譏笑；沈智慧今天偕臉書小編出面受訪指出，那是同名同姓的粉絲，「沒想到這也是菜市場名」。

昨天沈智慧臉書粉絲專頁下，署名「沈智慧」的使用者留言「謝謝沈委員，你的敢言別人所不敢言，成為立法院一股清流，讓我們看見國家還有希望，謝謝你，加油，支持你！」被網友發現截圖，在沈智慧臉書洗版。

沈智慧受訪時說，很感謝這位同名同姓的網友，感謝支持與鼓勵，不會覺得這是刻意炒作，畢竟網路樣態很多，就她所知，這名網友也是藍營支持者。

沈智慧的臉書小編陳芷若也強調，沒有忘記切帳號，這名網友的確名叫「沈智慧」，是委員的粉絲，「沒想到這已經變成菜市場名了」；陳芷若強調， 這則留言沒有被刪掉，「我們也要了不起負責，我們跟童仲彥不一樣」。

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