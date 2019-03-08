若獲准購買F-16V 美專家：美國傳達強烈挺台信號

2019-03-08 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕為加強空防戰力，國防部正式向美方提出新型戰機需求，傳聞將採購66架F-16V。台海軍事專家易思安（Ian Easton）認為，如果這項採購能獲得美國批准，將發出美國支持台灣的強烈政治信號，讓北京了解對台灣進攻威脅、恐嚇會帶來後果。

不過對於外界所指採購項目為F-16V戰機，國防部昨說明，機型、數量都還不確定，我方提出需求，但仍待美方回覆出售意願。空軍強調，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安以電子郵件向《中央社》表示，台灣曾經在2007與2011年提出類似的要求，但因為受到中國的施壓，並未獲得美國同意，如果這項要求獲得美國批准，將發出美國支持台灣的強烈政治信號，有助於讓北京了解，對台灣的進攻威脅與恐嚇手段會帶來後果。

易思安指出，如果中國入侵台灣，F-16戰機能夠擊沉型敵機戰艦與部隊運輸，並能用在對中國港口、簡易機場、指揮所、雷達與電網進行反擊，與巡航飛彈襲擊與網路攻擊相互結合時，台灣戰機能在擾亂與複雜化中國戰爭計畫上發揮關鍵作用。

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