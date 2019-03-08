藍委要求改掉「台灣」部長稱呼 網轟：打壓自己國家！

2019-03-08 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕外交部6日公布，外交部長吳釗燮應洛杉磯事務協會（LAWAC）邀請3月11日發表演講，該協會在網站貼上國旗，並以「台灣外交部長」（Foreign Minister, Taiwan）介紹吳釗燮，竟引來國民黨立委童惠珍不滿，要求把「Taiwan」改回「Republic of China （Taiwan）」；對此，網友紛紛砲轟該立委「扯後腿」、「只有選舉才會搖國旗」！

根據《中時電子報》報導，國民黨立委、同時身為黨團副書記長的童惠珍認為，「LAWAC」以「台灣」介紹吳釗燮部長的方式相當不妥，因為「海外華人的最大公約數」就是護照封面所標記的「Republic of China （Taiwan）」。她認為，透過一些小手段把國內政黨、藍綠、統獨的對立帶到海外，只會傷害華人的團結，對台灣毫無益處；她也表示，外交部應該正式致函「LAWAC」，要求正名吳釗燮的職稱。

對此，PTT網友紛紛怒轟「海外華人的最大公約數是聽誰說的？你幻想的？」、「國民黨都要把ROC給賣了 還有時間顧國號啊」、「私人協會你犯的著你立委管喔 台灣外交部長何錯之有」、「一邊喊著要統一 一邊又要正名中華民國，精神分裂喔？」

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也對此表示，在國際上打壓台灣的只有兩個黨，那就是國民黨和共產黨。

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