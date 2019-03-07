台南市府官員前進中央又1人 彭紹博：全力以赴

2019-03-07 19:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院國發會今（7）日發布國土處處長懸缺將由台南市政府參事彭紹博接任，他表示，感謝長官肯定提拔，將於15日北上接任新職。

彭紹博表示，國土處前身是經建會都市及住宅發展處，他來之台南前，曾在該單位服務5年，可以說是回娘家，不過這些年來，國土處業務因應國家政策，有相當幅度改變，即將接任新職，心中頗感壓力，但一定全力以赴，扮演好為政策支援角色。

彭紹博並表示，國土處主要負責審議國家重大經建政策，加上目前包括地方創生丶雙語國家丶智慧政府等3大旗艦政策正值推動階段，將以在台南市工作經驗，因應人口過疏及空洞化，協助青年回流，讓國土達到均衡發展目標，打造宜居家園。

彭紹博現年53歲，國立成功大學水利及海洋工程研究所碩士，曾任行政院經濟建設委員會技正；台南縣政府城鄉局、建設局、交通觀光局、工務局副局長、水利處處長，台南市（直轄市）水利局副局長、局長，並曾獲選2005年台南縣模範公務人員、2012年度水利績優貢獻獎。

據了解，國土處隸屬國發會，在原國土處處長郭翡玉升任國發會副主委後，曾任台南市府秘書長的主委陳美伶，看中原部屬彭紹博能力加以拔擢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/