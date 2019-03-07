當心！鄉民正義不符刑法「義憤」要件

2019-03-07 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今針對「刑法部分條文修正草案」進行逐條審查，朝野立委討論到「義憤傷害、殺人罪」時，民進黨立委段宜康詢問「義憤」該如何定義；對此，法務部及司法院官員解釋，「義憤」的構成要件，需包括他人不義行為在先，客觀上會讓一般人難以忍受，且「當場」犯罪才屬之。

現行刑法279條規定，當場激於義憤犯下傷害、重傷害罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，但致人於死者，處5年以下有期徒刑。

相較於現行277條，傷害罪3年以下徒刑、傷害致重傷者3年以上10年以下徒刑、傷害致人於死者無期徒刑或7年以上徒刑；以及現行278條，使人受重傷處5年以上12年以下徒刑，使人受重傷致死處無期徒刑或7年以上徒刑，若符合「義憤」要件，刑責明顯較輕。

針對相關條文，朝野立委擬修法提高刑度及罰金；不過，立委段宜康認為，「義憤」這兩字該如何定義，如果是基於報復心理或私刑正義的話，是否屬之。

對此，今列席報告並備質詢的法務部政務次長蔡碧仲解釋，此部分有關「義憤」的定義，指的是客觀上「一般人都沒有辦法忍受的」事情，比如說，看到自己的小孩被人家凌虐，或是家暴案件，兒子看到父親快要把媽媽打死，且要符合「當場」的要件，如果是過幾天後才犯，或是鄉民的正義，均不屬之。

司法院刑事廳廳長蘇素娥則舉最高法院判例，強調需「他人不義行為在先，客觀上其不義行為一般人都會引起公憤，且時間、空間要有關聯，當場激憤難忍，這幾個狀況都符合下，才算是，這在實務上較不常發生；所謂的「私刑正義」、「鄉民正義」是不包含在這裡面的，沒有時間、空間的關聯性。

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