超人縣長！潘孟安拚屏東農產進東奧 開直播讓數萬網友喊讚

2019-03-07 11:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安才辦完史上最美台灣燈會，昨天（6日）傍晚搭機到日本參加東京食品展，力爭將屏東農產送入明年東京奧運食材；結果忙到今天（7日）凌晨才進旅館休息的他，沒睡幾小時覺，今早就在食品展會場直播，網友驚呼「這才是正港拼經濟的縣長啊！」。

屏東縣長潘孟安今天早上就在臉書和大家道早安，他說道「我在東京食品展！連續五年，我都飛來這裡推好物，東京食品展是世界三大食品展，今年台灣是第三大參展國，屏東是台灣最大的參展縣市，一定要幫大家打氣拚商機！

屏東鳳梨、香蕉更在今年2月取得認證資格全球良好農業規範（GLOBALG.A.P.）資格，同步世界準備前進2020東京奧運，我帶大家現場看！」。

半個多小時的直播影片，才上PO1個小時就吸引破3萬個觀賞人次，網友紛留言「正港拼經濟縣長」，還有關心他的身體「縣長感冒好了沒有？」、「安安您太讚了！」、「努力的縣長加油！」等，留言也逼近2千則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/