對美採購大批F-16V太貴？ 傳出軍方握有「殺價優勢」

2019-03-07 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕國軍日前正式向美方提出採購66架F-16V，外傳新機採購人員訓練、後勤與彈藥等總價將近130億美元（約新台幣4010億元），空軍在昨日已表示這是以訛傳訛。不過，有軍方官員今透露，目前無法掌握確切採購價格，但是我方握有許多「殺價優勢」。

根據《聯合報》報導，軍方官員指出，空軍原本在去年底就要對美遞送發價申請書，但因對內透過跨部會機制、經濟部協調此案工業合作額度等程序，才會拖到2月才有動作，而美方作業時間約需要4個月時間，屆時就會與我方展開議價。

針對外傳採購一個聯隊F-16V所費不貲的傳言，軍方官員強調這都是訛傳，在美方尚未報出售我戰機規格與報價且經我方審酌前，都無法掌握確切價格，不過我方握有許多壓低價格的優勢。

該官員強調，目前我方已經擁有龐大F-16機隊，且陸續升級為F-16V，未來將添購一個聯隊新機，且後勤、維修與械彈都與現役裝備共用，加上台灣是F-16V改良計畫核心「換裝APG-83主動電子掃描陣列雷達」（AESA）的共同開發國，擁有專利共享權，新機採購價格自然會壓低。

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